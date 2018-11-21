Кельми собрались похоронить тайно

Родственники российского музыканта Криса Кельми решили похоронить его «инкогнито», сообщил продюсер Андрей Разин.

Он сообщил в Instagram, что не согласен с родственниками Кельми, которые хотят провести похороны музыканта «без прощания с друзьями», но оспаривать данный выбор не может.

Разин также заявил, что готов был оплатить похороны, «как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису».

По словам продюсера, Кельми как «великий артист» заслужил, чтобы «его проводили со всеми почестями».