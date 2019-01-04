Похороны Криса Кельми поссорили его родственников

Брат российского музыканта Криса Кельми Евгений Суслин высказался против непубличных похорон артиста.

«Мы не можем дозвониться до жены Криса, она отключила телефон. Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон. Крис – народное достояние, его друзья и коллеги искренне хотят с ним проститься, но пока мы не можем связаться с его женой и сыном», – сообщил Суслин агентству «Москва».

Напомним, продюсер Криса Кельми Андрей Разин сообщил, что родственники певца решили похоронить его без публичной церемонии прощания.

63-летний Крис Кельми скончался 1 января от остановки сердца.