Назначен новый командир Балтийской военно-морской базы

Новым командиром Балтийской военно-морской базы стал контр-адмирал Александр Пешков, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Прежний руководитель, контр-адмирал Александр Щербицкий был назначен на должность начальника военно-морского института ВУНЦ ВМФ ВМА Петербурга, добавили в пресс-службе, передает «Интерфакс».

До назначения на должность военно-морской базы Пешков служил заместителем командующего разнородных сил Северного флота, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Пешков является уроженцем Мурманска. В 1994 году он окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Затем он начал офицерскую службу на Северном флоте и прошел путь от командира артиллерийской и минно-торпедной боевой части корабля до начальника штаба – заместителя командира дивизиона тральщиков флота

Пешков также окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. В 2012 году, после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России, был назначен на должность начальника штаба – заместителя командира дивизии ракетных кораблей Северного флота.