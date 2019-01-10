Названы самые популярные среди туристов российские города

Согласно рейтингу сервиса для бронирования жилья, в 2018 году самым привлекательным для туристов городом оказался Санкт-Петербург.

Второе место заняла столица России, а на третьем расположилась Казань, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Tvil.ru.

Четвертое место по популярности занял Краснодар, а пятое – Петрозаводск. Замкнули первую десятку Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород и Тула.

За сутки туристы тратили на жилье от 1,7 до 4 тыс. рублей на семью из двух или трех человек. При этом самая дорогая аренда была в Москве (в среднем 1,4 тыс. рублей в сутки на одного человека), а самым дешевым оказалось жилье Краснодара и Ростова-на-Дону (около 720 рублей в сутки).

Чаще всего туристы арендовали жилье на срок от двух до пяти дней. Самые короткие поездки совершались в Воронеж и Ростов (в среднем два дня), а наиболее длительные (в среднем пять дней) – в Санкт-Петербург.

Рейтинг составили на основе данных о туристах, которые самостоятельно путешествовали в 2018 году по России и бронировали отели и апартаменты. Особо отмечается, что в списке не учитывались курортные города.

Ранее путешественники назвали самые притягательные места России, которые они хотели бы посетить больше всего.