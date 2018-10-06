Путешественники назвали самые притягательные уголки России

Туристы назвали самые притягательные и необычные уголки России, которые они хотели бы посетить больше всего; в первую тройку вошли Камчатка, Байкал и Эльбрус.

Первое место в рейтинге российских достопримечательностей оказалась Долина Гейзеров на Камчатке; полюбоваться ею хотели бы 34% участников опроса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Skyscanner.

Второе место занял Байкал – за него проголосовали 33% путешественников.

На третьей строчке расположилась самая высокая горная вершина России и Европы – Эльбрус. Совершить восхождение или просто увидеть знаменитую на весь мир гору хотели бы 13% опрошенных.

Также в рейтинг вошли Столбы выветривания в Коми (7%), дворцово-парковый ансамбль Петергоф (5%), исторический памятник Мамаев Курган в Волгограде (4%), Собор Василия Блаженного в Москве (1%).

Путешественники также назвали собственные варианты впечатляющих мест России. Это Карелия, старинная крепость Старая Ладога, природный парк Ленские столбы в Якутии, Розовое и Сакское озера в Крыму.

Напомним, в августе российские города Суздаль и Гороховец вошли о Всемирный список туристской привлекательности.