Два российских города вошли во Всемирный список туристской привлекательности

Всемирный список объектов особой туристкой привлекательности пополнили российские города Суздаль и Гороховец, сообщили в Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС).

«Включение города целиком во Всемирный список – это уникальное и редкое решение, подтверждающее особый статус старинных русских городов Суздаль и Гороховец. Владимирская земля славится богатым наследием, уникальными памятниками архитектуры, зодчества, искусства и по праву считается исторической жемчужиной не только России, но и всего человечества», – сказал председатель генсовета ЕОЭС Игорь Рыбаков, передает РИА «Новости».

Решение принято на сессии Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма в Пекине, в которой участвовали эксперты из 48 стран.

Также в список попали 33 объекта, включая Британский музей в Лондоне, Антверпенский зоопарк, «Большую Мечеть» в Кувейте и «Запретный город» в Пекине. Всего в списке 2 178 объектов.