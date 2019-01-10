Создан сайт для контроля за расходованием пожертвований пострадавшим в Магнитогорске

Общероссийский народный фронт совместно с правительством Челябинской области и администрацией Магнитогорска запустили сайт для общественного контроля за расходованием средств, поступающих для пострадавших при обрушении дома на Южном Урале.

На портале магнитогорск31.рф публикуется официальная информация о собранных пожертвованиях и их тратах на нужды пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске после взрыва бытового газа. Таким образом процесс распределения собираемых денежных средств стал максимально прозрачным и понятным для тех, кто получает помощь и тех, кто ее оказывает, говорится в пресс-релизе ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Очень важно, чтобы каждый, кто жертвует деньги, четко понимал, на что они расходуются. Этот процесс должен быть максимально прозрачным, чтобы не возникало поводов для спекуляций. Благодаря сайту любой человек сможет посмотреть, как используются пожертвования. Очень важно, чтобы основные средства помощи были непосредственно переданы пострадавшим, либо использованы на согласованные ими цели. Для этого администрация Магнитогорска продолжит работу с людьми, пострадавшими в трагедии. В этой работе обязательно будет принимать участие представитель Народного фронта для обеспечения необходимого общественного контроля за принятыми людьми решениями», – сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

На сайте ежедневно обновляется информация о сумме собранных пожертвований, а также о движении средств в качестве адресной помощи. Информация публикуется на основании официальных банковских выписок, для обеспечения полной подотчетности всех операций.

Средства направляются на найм жилых помещений, похороны погибших, компенсацию государственной пошлины при восстановлении утерянных документов и оплату услуг ЖКХ жителям дома на время отселения. На данный момент сумма оказанной на эти цели помощи составляет 5,235 млн рублей.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о выделении 147 млн рублей жителям обрушившихся в Магнитогорске подъездов на приобретение новых квартир.