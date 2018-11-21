Жителям рухнувших подъездов в Магнитогорске выделили 147 млн рублей

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о выделении 147 млн рублей жителям обрушившихся в Магнитогорске подъездов на приобретение новых квартир.

На совещании по ликвидации последствий взрыва газа в Магнитогорске Медведев поручил проконтролировать быструю передачу средств вице-премьеру Виталию Мутко, передает ТАСС.

Глава кабмина сказал, что это необходимо, «чтобы не было каких-то проблем, «пробок», которые иногда возникают в финансовой системе».

«Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой. Это прежде всего жители двух подъездов: номер семь и номер восемь, это 101 семья. Им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем», – сообщил председатель правительства.

По его словам, «для этих целей из резервного фонда правительства будет направлено в общей сложности 147 млн рублей».

Ранее жильцам разрушенных подъездов обещали новые квартиры.

Губернатор Челябинской области заявлял, что некоторые лица «пытаются паразитировать на подобного рода трагедиях».