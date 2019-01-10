Госдума одобрила законопроект о второй отсрочке от армии

Законопроект о возможности второй отсрочки от армии в период обучения в вузе был принят в первом чтении Госдумой на пленарном заседании.

«Законопроект предоставляет гражданам равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста, и создает для указанной категории граждан дополнительные условия, обеспечивающие непрерывность образования. Вводимая норма крайне необходима и долгожданна для многих молодых людей», – пояснил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, передает РИА «Новости».

Проект закона, обеспечивающий молодым людям призывного возраста равные возможности для непрерывного образования, был внесен вице-спикером парламента Ириной Яровой, Владимиром Шамановым и его первым заместителем Андреем Красовым.

По словам Яровой, законопроект призван устранить «правовую коллизию» и дать молодым людям право непрерывного получения образования в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали получать обучение в школе.

«Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре. Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», – уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, Конституционный суд в 2018 году разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету.