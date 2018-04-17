КС дал студентам магистратуры отсрочку от армии

Конституционный суд разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре.

КС признал несоответствующим Конституции подпункт «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», по которому право на отсрочку от армии предоставляется для получения высшего образования только один раз, передает РИА «Новости». То есть имея диплом бакалавра, гражданин не мог получить вторую отсрочку для обучения в магистратуре.

Данная отсрочка стала бы третьей по счету для тех молодых людей, совершеннолетие которых наступило еще в школе и которым для завершения обязательного среднего образования приходилось получать отсрочку до получения высшего образования по программам бакалавриата или специалитета.



«Ограничение права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением 18 лет до окончания среднего общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам, образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение. Это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции РФ», – сообщается в материалах суда.



КС установил, что право на непрерывное получение высшего образования для студентов вузов фактически зависит от количества полученных отсрочек. Получая образование следующего уровня, воспользоваться отсрочками можно лишь дважды. Суд обязал федерального законодателя внести изменения в действующее правовое регулирование, но отметил, что постановление «не ориентирует на отмену отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в магистратуре».



До внесения соответствующих изменений КС обязал не учитывать факт предоставления отсрочки совершеннолетним школьникам при рассмотрении вопроса об отсрочке для студентов магистратуры, которые не имеют диплома специалиста или магистра.

Напомним, в сентябре 2017 года первый замруководителя главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что набор контрактников в Вооруженные силы позволил сократить число призывников в России до 134 тыс. человек.