В Кремле заявили о неопределенности с датой трехстороннего саммита по САР

Дата проведения новой встречи лидеров России, Ирана и Турции для обсуждения ситуации в Сирии пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, когда состоится такой саммит, сказал, что речь о проведении встречи «ведется уже давно», однако «пока дата не определена», передает ТАСС.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг в эфире телеканала NTV, что в ближайшие недели «планируется двусторонняя встреча (президентов Турции и России), а также трехсторонние переговоры, которые в свое время стартовали в Сочи».

Он подчеркнул, что ведется работа «над тем, чтобы провести этот трехсторонний саммит в ближайшие недели».

«Позиции России и Ирана по Сирии известны. Они, как и мы, говорят, что сирийская земля принадлежит сирийцам. И в данной ситуации, когда из Сирии выходят войска США, сторонам нужно избегать шагов, способных предоставить им преимущества», – добавил министр.

Напомним, в сентябре в Тегеране состоялся третий саммит по урегулированию ситуации в Сирии; в нем приняли участие президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и иранский лидер Хасан Роухани. Газета ВЗГЛЯД проводила подробный анализ итогов этого события.

В январе Эрдоган заявил, что Анкара может начать операцию на севере Сирии против курдских формирований сразу после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Также он призвал Вашингтон передать Турции американские базы в Сирии.