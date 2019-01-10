В Крыму оценили новый план Киева по «прорыву» в Азовское море

Новый план украинских военных по «прорыву» в Азовское море с использованием «фиксации из космоса» является блефом; для беспрепятственного прохода украинской стороне необходимо лишь соблюдать международные правила судоходства, заявил глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

«Все эти заявления – полнейший блеф. России скрывать нечего, пусть фиксируют, но главное, чтобы при прохождении через Керченский пролив украинская сторона строго соблюдала международные нормы судоходства и требования российского законодательства», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, ранее бывший заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море.

По словам Гемпеля, если украинская сторона собирается создавать провокации, нагнетая международную обстановку, то такая фиксация ничего не даст.

«Наши пограничники, как и в предыдущий раз, будут действовать исключительно в рамках закона, защищая границы государства», – добавил Гемпель.

Высказывания Романенко он объяснил желанием украинской стороны поднять имидж своих военных в глазах жителей страны.

В конце декабря глава минобороны Украины Степан Полторак анонсировал более 100 проходов кораблей Украины через Керченский пролив.