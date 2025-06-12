Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.3 комментария
Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России
Ни Наполеон, ни Гитлер не смогли победить Россию, и современным противникам из НАТО также этого не удастся, заявил Герой Труда, заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрий Диков.
Он отметил, что страна успешно преодолела трудные времена благодаря усилиям президента Владимира Путина и в настоящее время уверенно движется по пути развития, передает РИА «Новости».
Диков заявил, что враги России вновь собираются в стаю, рассчитывая на легкую добычу, однако их ожидает поражение. «Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят Вас за оказанное доверие, а мы можем Вас уверить, что не подведем, и вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит», – сказал он.
Путин в День России в Кремле вручил Дикову золотую звезду Героя Труда. В ходе церемонии глава государства отметил, что Диков посвятил свою жизнь укреплению ядерного щита страны и под его руководством создано множество образцов техники, важных для российской безопасности.
Накануне президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.