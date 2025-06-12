Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что страна успешно преодолела трудные времена благодаря усилиям президента Владимира Путина и в настоящее время уверенно движется по пути развития, передает РИА «Новости».

Диков заявил, что враги России вновь собираются в стаю, рассчитывая на легкую добычу, однако их ожидает поражение. «Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят Вас за оказанное доверие, а мы можем Вас уверить, что не подведем, и вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит», – сказал он.

Путин в День России в Кремле вручил Дикову золотую звезду Героя Труда. В ходе церемонии глава государства отметил, что Диков посвятил свою жизнь укреплению ядерного щита страны и под его руководством создано множество образцов техники, важных для российской безопасности.

Накануне президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.