Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.3 комментария
В Иране объявили о начале военных учений
Глава иранского генерального штаба Мохаммад Багери распорядился провести масштабные учения в стране, которые будут организованы с учетом возможных сценариев действий противника и отступления от стандартного графика.
Глава Ирана издал приказ о старте маневров, которые пройдут в 2025 году, передает РИА «Новости».
В сообщении уточняется, что учения пройдут с отступлением от привычного графика ВС Ирана и с учетом возможных действий врага.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на американские источники сообщал, что Израиль подготовился к началу военной операции в Иране.