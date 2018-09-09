Появились данные о явке на выборах мэра Москвы

Свои голоса на выборах мэра Москвы к 10.00 мск оставили 2,61% жителей столицы, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«На 10.00 мск средняя явка по Москве составила 2,61%. Если это сравнивать с предыдущими выборами мэра, то тогда было меньше 2%», - рассказал Горбунов, слова которого приводит ТАСС.

В то же время, на 209 дачных проголосовали 7% избирателей.

Наибольшая явка отмечена в районах Восточный (4,89%), Молжаниновском (4,73%), Арбат (4,63%).

Всего в Москве 7,2 млн избирателей. На выборах мэра Москвы открыто 3 808 избирательных участков, из них 209 расположены за пределами города - в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.