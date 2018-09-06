Интерпол отказался предоставлять России информацию по делу Скрипаля

Без согласия Великобритании Интерпол не может дать России информацию относительно возможной выдачи ордеров на арест подозреваемых по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, сообщили в штаб-квартире организации в Лионе.

«Если или когда полиция какой-либо из 192 стран-членов Интерпола делится информацией с генеральным секретариатом в Лионе в отношении расследований и лиц, скрывающихся от правосудия, эта информация все равно остается в собственности этой страны», – передает слова представителя организации РИА «Новости».

Он отметил, что Интерпол «не комментирует отдельные случаи» до одобрения страной-членом организации. Исключением являются «особые обстоятельства».

Кроме того, в Интерполе пояснили, что организация не выдает ордеров на арест. Этим занимается полиция страны-члена организации по национальным законам.

Накануне британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Утверждалось, что они якобы «офицеры ГРУ». При этом, как отмечали в Британии, Лондон не собирается требовать выдачи россиян.

В России заявили, что имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве, кроме того, упрекнули Лондон в тональности надуманного обвинения.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Лондон разыграл второй акт «дела Скрипалей».