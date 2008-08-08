В Совфеде ответили обвинившему лично Путина британскому министру

«Это обвинение в уголовном преступлении, и, разумеется, это выходит за все допустимые правила приличия, хорошего тона и традиций, которые существуют в международной практике», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Так он прокомментировал заявление британского министра по вопросам безопасности Бена Уоллеса, который заявил, что президент России Владимир Путин «в конечном счете» якобы несет личную ответственность за отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес в интервью Би-би-си заявил, что Владимир Путин якобы несет ответственность за инцидент в Солсбери, поскольку «является президентом Российской Федерации, и именно его правительство контролирует и финансирует военную разведку, ГРУ, через свое Министерство обороны».

«Я не думаю, что кто-нибудь может сказать, что Путин не контролирует свое государство», – цитирует Уоллеса The Guardian. Политик добавил, что следы подозреваемых через ГРУ якобы ведут к «высшим руководителям Генштаба России, министру обороны, и далее – в Кремль и администрацию президента».

Издание подчеркивает, что это первое подобное заявление. Ранее глава британского правительства Тереза Мэй не возлагала ответственности за случившееся лично на российского президента, хотя и призвала усилить дипломатическое давление на Москву.

В России заявление британского министра назвали недопустимым политическим хамством.

«С точки зрения общепринятых норм, взаимоотношений между государствами и дипломатических отношений, которые установлены между Россией и Британией, это недопустимо. В переводе на язык права – это обвинение в уголовном преступлении, и, разумеется, это выходит за все допустимые правила приличия, хорошего тона и традиций, которые существуют в международной практике», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Это политическое хамство, которое заслуживает соответствующей реакции как в рамках дипломатических процедур, так и в рамках правовых процедур», – подчеркнул сенатор.

По словам Морозова, заявление британского министра Уоллеса – это часть информационной войны, которую против России ведёт Британия.

«Цели здесь видятся следующими. Во-первых, Британия хочет прижаться поплотнее к США, чтобы те видели в Лондоне основного союзника. Во-вторых, Британия хочет стать русофобским плацдармом в Европе и стянуть на себя все те силы, которые разделяют позицию политического руководства Британии. Ну и в-третьих – это внутриполитические причины. Им надо отвести внимание от проблем, связанных с Вrexit, проблем в экономике, ведь ВВП страны падает, расходы британских налогоплательщиков увеличиваются. А тут вот такая история, «русские идут», – пояснил Морозов.

В то же время в российском МИДе не стали реагировать на заявление члена британского правительства. «Это к администрации президента», – сказала газете ВЗГЛЯД представитель российского МИДа Мария Захарова.

В среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что эти имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве. Она в очередной раз призвала Лондон перейти от обвинений и информационных манипуляций к взаимодействию правоохранительных органов по делу Скрипалей.

МИД в официальном комментарии позднее заявил, что не приемлет даже самой тональности надуманного обвинения: «В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес России двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации», – заявили российские дипломаты.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Лондон разыграл второй акт «дела Скрипалей».