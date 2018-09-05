Еще 14 регионов выступили за сохранение социальных льгот пожилым

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5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
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Донские казаки предъявили претензии властям Украины

Донские и запорожские казаки появились задолго до УкраиныФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
«Если министр иностранных дел безграмотный человек, то я сочувствую внешней политике Украины. Домыслы и сказки Климкина не имеют ничего общего с реальной историей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. По его мнению, выдвигая претензии на украинское происхождение донского казачества, Киев пилит сук, на котором сам сидит. Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Вся эта американская толерантная ерунда с тригонометрией в комиксах может подготовить разве что креативного инспектора по обустройству многополых туалетов, но никак не нормального инженера или рабочего. Подробности...
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Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...
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          Еще 14 регионов выступили за сохранение социальных льгот пожилым

          5 сентября 2018, 18:47

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          Власти российских регионов продолжают вносить в местные парламенты инициативы о сохранении социальных льгот для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет.


          Депутаты Ярославской облдумы внесли поправки в региональное законодательство, которые касаются социальной поддержки населения. Представители фракции выступили за сохранение льгот женщинам с 55-ти лет и мужчинам с 60-ти, сообщает «Ярославский регион». Документами предусмотрены меры, которые полностью сохраняют за пожилыми ярославцами полагающиеся им в настоящее время как пенсионерам льготы по оплате ЖКУ, проезда в транспорте, уплате транспортного налога и ежемесячным денежным выплатам.

          Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти намерены сохранить действующие сейчас пенсионные льготы для женщин с 55 и для мужчин с 60 лет вне зависимости от изменений федерального законодательства.

          Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал предложение депутатов местного парламента сделать ежемесячными выплаты на оплату жилья и услуг ЖКХ ветеранам труда Ивановской области и пособия на ребенка семьям, нуждающимся в государственной поддержке, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

          Глава комитета Белгородской облдумы по здравоохранению и соцполитике Владимир Куликовский сообщил, что члены комитета внесли на рассмотрение законопроект, который на уровне Белгородской области закрепит льготы и меры социальной поддержки гражданам в связи с изменением пенсионного возраста. Он отметил, что большинство в облдуме поддержало инициативы президента по корректировке ранее предложенных изменений в пенсионной системе, сообщает «Белпресса».

          Петербургские парламентарии внесли в городское Заксобрание проект закона о сохранении льгот для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет, передает ТАСС.

          Депутаты фракции «Единой России» Законодательного собрания Омской области выступили с инициативой о сохранении региональных социальных льгот для мужчин от 60 и женщин от 55 лет. Предложение было принято к рассмотрению.

          Руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Казарин в Законодательном собрании Ямала в среду внесла в парламент округа законопроект, направленный на сохранение мер социальной поддержки, льгот, которые распространяются на граждан при наступлении возраста 50 и 55 лет (для женщин и мужчин соответственно).

          Новый законопроект, подготовленный в Думе Ставропольского края, обеспечит сохранение всех региональных и муниципальных льгот для граждан по «старым» срокам выхода на пенсию – в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

          Власти Якутии также намерены после повышения пенсионного возраста сохранить на прежнем уровне региональные льготы для 55-летних мужчин и 50-летних женщин. Речь идет о ежемесячной денежной выплате в размере 966 рублей и компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Отмечается, что принятие данного закона не повлечет дополнительных расходов из средств государственного бюджета Якутии, передает «Интерфакс».

          Депутаты Ингушетии поддержали сохранение в полном объеме региональных льгот для мужчин и женщин, достигших 55 и 60 лет соответственно. Льготы на проезд в общественном транспорте, на услуги ЖКХ и льготы для специалистов села и реабилитированных лиц будут сохранены.

          Губернатор Югры Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор провели рабочую встречу с коллективом ООО»Газпром трансгаз Югорск», на которой заявила, что северные льготы для пожилых людей в ХМАО и Тюменской области должны быть сохранены.  По ее словам, у Югры и Тюменской области «единое мнение на этот счет».

          Фракция «Единой России» Законодательного собрания Камчатского края в среду единогласно решила вынести на сессию рассмотрение законопроекта о сохранении действующих региональных пенсионных льгот в нынешних возрастных границах выхода на заслуженных отдых. Более 40 тысяч пенсионеров Камчатского края продолжат получать региональные льготы, предполагается, что законопроект о сохранении действующих региональных пенсионных льгот будет принят 18 сентября, передает РИА «Новости».

          Депутаты-единороссы Законодательного собрания Пермского края внесли в краевой парламент законопроекты о сохранении прав граждан на получение региональных льгот в 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, привязанных к достижению пенсионного статуса

          «Подготовленные законопроекты сегодня были внесены в заксобрание для рассмотрения 20 сентября. Они, безусловно, еще будут дорабатываться, но понимание основных моментов есть. Надеемся, что сможем рассмотреть пакет законов сразу в двух чтениях», – заявил председатель фракции ЕР в Заксобрании Пермского края Юрий Борисовец.

          Ранее президент России Владимир Путин предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки пожилых граждан до их выхода на пенсию в связи с предстоящими изменениями пенсионной системы.


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