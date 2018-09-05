Еще 14 регионов выступили за сохранение социальных льгот пожилым

Власти российских регионов продолжают вносить в местные парламенты инициативы о сохранении социальных льгот для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет.



Депутаты Ярославской облдумы внесли поправки в региональное законодательство, которые касаются социальной поддержки населения. Представители фракции выступили за сохранение льгот женщинам с 55-ти лет и мужчинам с 60-ти, сообщает «Ярославский регион». Документами предусмотрены меры, которые полностью сохраняют за пожилыми ярославцами полагающиеся им в настоящее время как пенсионерам льготы по оплате ЖКУ, проезда в транспорте, уплате транспортного налога и ежемесячным денежным выплатам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти намерены сохранить действующие сейчас пенсионные льготы для женщин с 55 и для мужчин с 60 лет вне зависимости от изменений федерального законодательства.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал предложение депутатов местного парламента сделать ежемесячными выплаты на оплату жилья и услуг ЖКХ ветеранам труда Ивановской области и пособия на ребенка семьям, нуждающимся в государственной поддержке, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

Глава комитета Белгородской облдумы по здравоохранению и соцполитике Владимир Куликовский сообщил, что члены комитета внесли на рассмотрение законопроект, который на уровне Белгородской области закрепит льготы и меры социальной поддержки гражданам в связи с изменением пенсионного возраста. Он отметил, что большинство в облдуме поддержало инициативы президента по корректировке ранее предложенных изменений в пенсионной системе, сообщает «Белпресса».

Петербургские парламентарии внесли в городское Заксобрание проект закона о сохранении льгот для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет, передает ТАСС.

Депутаты фракции «Единой России» Законодательного собрания Омской области выступили с инициативой о сохранении региональных социальных льгот для мужчин от 60 и женщин от 55 лет. Предложение было принято к рассмотрению.

Руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Казарин в Законодательном собрании Ямала в среду внесла в парламент округа законопроект, направленный на сохранение мер социальной поддержки, льгот, которые распространяются на граждан при наступлении возраста 50 и 55 лет (для женщин и мужчин соответственно).

Новый законопроект, подготовленный в Думе Ставропольского края, обеспечит сохранение всех региональных и муниципальных льгот для граждан по «старым» срокам выхода на пенсию – в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

Власти Якутии также намерены после повышения пенсионного возраста сохранить на прежнем уровне региональные льготы для 55-летних мужчин и 50-летних женщин. Речь идет о ежемесячной денежной выплате в размере 966 рублей и компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Отмечается, что принятие данного закона не повлечет дополнительных расходов из средств государственного бюджета Якутии, передает «Интерфакс».

Депутаты Ингушетии поддержали сохранение в полном объеме региональных льгот для мужчин и женщин, достигших 55 и 60 лет соответственно. Льготы на проезд в общественном транспорте, на услуги ЖКХ и льготы для специалистов села и реабилитированных лиц будут сохранены.

Губернатор Югры Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор провели рабочую встречу с коллективом ООО»Газпром трансгаз Югорск», на которой заявила, что северные льготы для пожилых людей в ХМАО и Тюменской области должны быть сохранены. По ее словам, у Югры и Тюменской области «единое мнение на этот счет».

Фракция «Единой России» Законодательного собрания Камчатского края в среду единогласно решила вынести на сессию рассмотрение законопроекта о сохранении действующих региональных пенсионных льгот в нынешних возрастных границах выхода на заслуженных отдых. Более 40 тысяч пенсионеров Камчатского края продолжат получать региональные льготы, предполагается, что законопроект о сохранении действующих региональных пенсионных льгот будет принят 18 сентября, передает РИА «Новости».

Депутаты-единороссы Законодательного собрания Пермского края внесли в краевой парламент законопроекты о сохранении прав граждан на получение региональных льгот в 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, привязанных к достижению пенсионного статуса

«Подготовленные законопроекты сегодня были внесены в заксобрание для рассмотрения 20 сентября. Они, безусловно, еще будут дорабатываться, но понимание основных моментов есть. Надеемся, что сможем рассмотреть пакет законов сразу в двух чтениях», – заявил председатель фракции ЕР в Заксобрании Пермского края Юрий Борисовец.

Ранее президент России Владимир Путин предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки пожилых граждан до их выхода на пенсию в связи с предстоящими изменениями пенсионной системы.