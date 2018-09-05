Роскомнадзор отверг планы по блокировке YouTube

Роскомнадзор не собирается блокировать видеохостинг YouTube на территории России из-за распространения на портале призывов к акциям в день выборов 9 сентября, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«О блокировке YouTube на территории Российской Федерации речи не идет. У нашего государства есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов», – заявил Субботин, слова которого приводятся в сообщении на странице ведомства во «ВКонтакте».

В Роскомнадзоре пообещали наблюдать за развитием ситуации и смотреть за реакцией Google. «После Единого дня голосования мы соберемся на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и подведем итоги», – добавил Субботин.

Ранее ЦИК и Роскомнадзор направили в Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.