Google застыл на грани вмешательства в российские выборы

«Если будут продолжаться действия, которые мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела, вынуждены будем реагировать». Так сенатор Андрей Климов прокомментировал молчание компании Google в ответ на письма ЦИК, Роскомнадзора, ФАС и Генпрокуратуры. Поводом для обращения сразу нескольких ведомств стала провокационная политическая реклама в YouTube в канун выборов 9 сентября.

Центризбирком направил руководству компании Google письмо с предупреждением о недопустимости вмешательства в выборы в России. Речь идет о размещении на YouTube «информации о проведении 9 сентября, в день голосования, рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер», цитирует «Интерфакс» заявление члена ЦИК Андрея Клюкина. Письмо направлено напрямую в офис исполнительного директора Google Inc. Ларри Пейджа. YouTube, как известно, принадлежит американской компании Google.

Центризбирком – не единственное ведомство, которое отреагировало на появление в YouTube провокационных роликов. Роскомнадзор еще 20 августа направил официальный запрос в Google «о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории РФ», сообщил замглавы РКН Вадим Субботин.

Свое предупреждение владельцу YouTube направила и Федеральная антимонопольная служба. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров заявил: «Мы проинформировали Google... об этой ситуации. В нормальном правовом государстве мы надеемся на добросовестное поведение.

Если этого не случится, я полагаю, что есть инструментарий».

Генпрокуратура также предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы. «Это достаточно серьезная мера, за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности. Все, кто с этим сталкиваются, прекрасно это понимают, поэтому мы рассчитываем, что такая большая и уважаемая компания внемлет нашему предостережению», – цитирует РИА «Новости» Алексея Жафярова, замглавы управления ГП по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности. Но ни ЦИК, ни Роскомнадзор не получили ответа от Google.

Однако руководство компании не сможет списать происходящее на то, что письма из России якобы не получены. «Мы находимся с ними на постоянной прямой связи», – подчеркнул замруководителя РКН Субботин. Добавим, что ничего не известно и об ответе Google другим российским ведомствам, направившим туда письма.

«Прокуратура, Федеральная антимонопольная служба, ЦИК, кто только не обращался. Теперь мы еще обратились», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов. Ему, как главе комиссии, поручено «при необходимости до объявления «дня тишины», то есть до 8 сентября, выступить с заявлением, предостерегающим американскую компанию Google».

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Кроме того, в течение недели после окончания выборов комиссия Климова намерена провести очередное заседание и подвести предварительные итоги проведения единого дня голосования с точки зрения обеспечения электорального суверенитета России. Комиссия обратит «особое внимание на выполнение компанией Google указанных требований», подчеркнул Климов.

Ситуация уже потребовала реакции внешнеполитического ведомства. Американские информационные ресурсы находятся в миллиметре от нарушения избирательного законодательства России, констатировал посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко. Москва проинформирует Вашингтон о сложившейся ситуации, отметил дипломат.

Подчеркнем: у Google есть все необходимые инструменты для того, чтобы исполнить законное требование российских властей. Об этом напомнил и замглавы РКН Вадим Субботин. Так, сравнительно недавно, в мае, ФАС обращалась к руководству YouTube за разъяснениями по поводу рекламы онлайн-казино на ресурсе.

Возникает впечатление, что Google в данном случае не спешит реагировать. И пока, как констатировал замглавы РКН Вадим Субботин, десятки специализированных YouTube-каналов «ведут массированные акции», призывая нарушать закон. «Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете», – констатировал представитель Роскомнадзора.

В обращении Генпрокуратуры в Google присутствует важная формулировка – «заведомо противоправные действия», отмечает сенатор Андрей Климов. Он подчеркивает: «Это значит, что их уже предупредили, что их действия противоправны».

Комиссия Климова могла бы квалифицировать ситуацию как конкретное вмешательство в российские выборы со всеми вытекающими последствиями. Но речи об этом пока что не ведется – в Москве ждут, что владельцы самого популярного видеохостинга мира отреагируют адекватно.