Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 38 копеек – до 68,49 рубля, курс евро поднялся на 26 копеек, составив 79,18 рубля.

Стоимость нефти опустилась до 77,59 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».