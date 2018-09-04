Лавров назвал кощунством идею встречи в «нормандском формате»

«Нормандский формат» кощунственно собирать после убийства главы ДНР Александра Захарченко, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Нормандский формат – мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что неуместна встреча в этом формате и в более широком смысле – в связи с тем, что «ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента (Украины Петра) Порошенко». По словам Лаврова, украинский лидер «продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год».

Единственной стороной, способной влиять на Украину, Лавров назвал США.

Лавров отметил, что минский документ закрепил контактную группу, в рамках которой встречаются напрямую нынешние власти Украины, ДНР, ЛНР в присутствии России и ОБСЕ. Он назвал этот формат единственным способным принести результат, так как только общение сторон конфликта напрямую позволяет «нащупаешь какие-то шаги», которые привели бы к выполнению минских договоренностей.

«Начиная с того, где мы сейчас находимся, мертв ли процесс или не очень, безнадежен или подает признаки жизни, база – это минские договоренности. То, что было согласовано в течение 17 часов в феврале 2015 года на уровне президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии, и то, что было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН дословно, без каких-либо изъятий полностью. Там все четко прописано», – добавил он.

Во вторник газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ожидает Минские соглашения после гибели Захарченко.

Между тем, в ЕС в связи с гибелью Захарченко заявили, что продолжат работать над реализацией минских договоренностей, а также выразили надежду на уважение своих обязательств всеми сторонами.

Также в ЕС отказались «спекулировать на влиянии» убийства главы ДНР на встречу в нормандском формате.