Отравленный «Новичком» британец «потерял надежду» на выздоровление

Уцелевший после контакта с «Новичком» Чарли Роули «потерял надежду» и считает, что ему «недолго осталось жить», сообщают британские СМИ.

Брат пострадавшего 47-летний Мэтью Роули рассказал, что не видит у Чарли никаких признаков выздоровления. Мэтью Роули уверен, что его находящийся в больнице брат сражается с менингитом и потерял всяческую надежду, сообщает Daily Mail.

«Чарли находится в отделении интенсивной терапии, и его речь полностью изменилась: она почти бессвязная, его голос звучит по-детски, словно у 10-летнего мальчика», – говорит Мэтью.

Старший брат утверждает, что у младшего Роули полностью разрушена иммунная система, он не может двигать ни руками, ни ногами, а также ослеп.

Напомним, что 30 июня в Эймсбери 45-летний Чарли Роули и его знакомая 44-летняя Дон Стерджесс подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Роули рассказал, что нашел парфюм и подарил своей подруге. Распыленное из флакона вещество оказалось смертельным для Стерджесс. Сам Роули выжил и пришел в себя, однако через несколько недель снова был госпитализирован.

Министр обороны Великобритании Гевин Уильямсон обвинил в случившемся Россию. Роули также обвинил «российских агентов» в безалаберности, так как они якобы выбросили флакон с нервно-паралитическим веществом после отравления Скрипалей.

Ранее тем же нервно-паралитическим веществом в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.