Грузия объяснила отказ во въезде российским журналистам

В МВД Грузии прокомментировали ситуацию с недопуском трех российских журналистов на форум в Тбилиси.

«Мы подтверждаем информацию о том, что трех граждан России не впустили в Грузию из-за нарушения закона «Об оккупированных территориях», – сообщили в пресс-службе МВД страны, передает РИА «Новости».

В ведомстве подтвердили, что доступ в Грузию закрыли военному корреспонденту ТАСС Виктору Литовкину, президенту совета международной ассоциации исследования Геннадию Бордиогусову и журналисту телекомпании НТВ Александру Токареву.

Ранее во вторник корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что трех представителей российской делегации не пустили в Грузию для посещения совместного медиафорума.

Закон «Об оккупированных территориях» – законодательный акт Грузии, устанавливающий особый правовой режим на территориях Абхазии, Южной Осетии, фигурирующих в законе как «Абхазская Автономная Республика» и «Цхинвальский регион», а также прилегающих к ним зонах. Согласно закону, для иностранных граждан въезд на территорию Абхазии допускается только со стороны Зугдиди, на территорию Южной Осетии – только со стороны Гори.