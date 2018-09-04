Российского военкора не пустили в Грузию

Военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин и еще два представителя российской делегации, которые следовали в Тбилиси на совместный медиа-форум, не пропущены в Грузию на границе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Причины отказа в пересечении границы не уточняются. Возможно, они нарушили «Закон об оккупации», по которому посещения Абхазии и Южной Осетии разрешены только с согласия Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави-2».

Форум в Тбилиси проводится 4-7 сентября.