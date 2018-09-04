Киев заявил об «укреплении Россией» передовых подразделений ДНР

Россия после гибели главы ДНР Александра Захарченко якобы усилила боеспособность передовых подразделения ополчения Донецкой народной республики, заявил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, усиление боеспособности передовых подразделений произошло «под видом обеспечения боевой готовности соединений и частей 1 и 2 АК ВС России», передает УНИАН.

«В частности, минометные и артиллерийские батареи противника в ночное время суток заняли ранее оборудованные боевые позиции и провели тренировку по управлению огнем дежурных расчетов. Кроме того, вдоль линии разграничения оккупантами осуществлено дополнительное минирование участков местности и заняты позиции новыми снайперскими подразделениями», – сказал Гуцуляк.

Он также заявил, что российское командование якобы «навязывает информацию» личному составу передовых подразделений о подготовке Объединенных сил Украины к активизации боевых действий.

«Среди так называемых военнослужащих противника с целью предотвращения снижения уровня морально-психологического состояния и недопущения массового самовольного оставления частей усиленно проводятся воспитательные мероприятия с привлечением офицеров главного военно-политического управления Минобороны РФ, которое было создано 30 июля», – утверждает Гуцуляк.

Накануне официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил о планах Украины захватить юг самопровозглашенной республики.