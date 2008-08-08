В ДНР заявили о подготовке Киева к наступлению

Изданное украинским командованием распоряжение о подготовке к наступлению в Донбассе подтверждает планы Киева попытаться захватить юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«Производится анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим», – сказал Басурин, передает РИА «Новости».

По его словам, документ подтверждает подготовку украинского режима к попытке захвата юга ДНР.

Ранее Басурин говорил о возможном наступлении со стороны украинских силовиков в Донбассе после убийства главы ДНР Захарченко. Наступление, предположительно, может начаться 14 сентября.