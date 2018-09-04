Наносивших дорожную разметку рабочих насмерть сбили на МКАД

Автомобиль насмерть сбил двух дорожных рабочих на МКАД и врезался в спецтехнику, сообщили в ГИБДД Москвы.

«В 2.00 произошел наезд на двух рабочих, наносивших дорожную разметку. В результате инцидента они скончались. После этого автомобиль, сбивший дорожников, врезался в спецтехнику», – сказали в пресс-службе ГИБДД, передает ТАСС.

По данным ведомства, еще один человек пострадал.

Водитель остался на месте аварии.

В июле в поселке Коммунарка автомобиль BMW X5 после столкновения с Lexus вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

В июне легковой автомобиль сбил трех подростков в городском округе Домодедово после столкновения с другой машиной.