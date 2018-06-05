Автомобиль сбил трех подростков в Домодедово

Легковой автомобиль сбил трех подростков в городском округе Домодедово после столкновения с другой машиной.

Инцидент произошел в районе Каширского шоссе в городском округе Домодедово. Две легковые машины столкнулись, после чего одна из них сбила трех молодых людей, которые шли по пешеходному переходу. У них травмы различной степени тяжести, они госпитализированы, пишет РИА «Новости».

Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

При этом мать одного из пострадавших мальчиков пожаловалась на действия врачей, которые обследовали детей. В беседе с «360» Виктория Н. рассказала, что медики сначала «не заметили» переломов у подростков.

«Сначала сделали всем рентген, и даже Вовке, у которого невооруженным глазом было видно, что перелом, сказали: перелома нет!» – сообщила женщина.

По ее словам, врачи согласились сделать повторные снимки только после возмущения родителей.

Аналогичный результат показал и снимок, сделанный ее ребенку.

«У Вовы двойной перелом, у сына – еще не знаю, опять делают. Что там за врачи?» – задалась вопросом возмущенная женщина. По ее словам, не увидеть такие травмы было просто невозможно.