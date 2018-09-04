Власти захотели избавиться от «глупости» в регулировании персональных данных

Необходимо пересмотреть принципы регулирования в сфере персональных данных, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

По его словам, нужно «пересмотреть, что в себя включают и что под собой подразумевают персональные данные», поскольку из-за действующего законодательства в данной области «колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности» оказывается «в принципе невозможным».

В частности, речь идет о журналистике. Волин вспомнил о фотографии времен войны во Вьетнаме, на которой запечатлена вьетнамская девочка без одежды, передает ТАСС.

Замминистра заявил: «Если современная регуляторика делает невозможным появление фотографий, которые вошли в золотой фонд мировой журналистики, где находится глупость – в регуляторике или в профессии?». По его мнению, «глупость находится» именно в сфере регулирования.

Волин призвал не обвинять Роскомнадзор, который только выполняет функции «блюстителя закона», причем над ведомством «стоят еще другие блюстители закона». Изменения требуется проводить в «консерватории», сказал замглавы министерства.

Напомним, удаление Facebook знаменитой фотографии Ника Ута «Ужас войны», на которой обнаженная девятилетняя девочка Ким Пхук бежит от напалма, вызвало скандал.