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    Россия и Китай на пороге нового газового контракта
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    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    17 комментариев
    13 мая 2025, 13:48 • Новости дня

    Путин поручил зафиксировать разрушения культурного наследия из-за обстрелов ВСУ

    Путин потребовал установить факты разрушений памятников на пострадавших территориях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить документы о повреждении объектов культурного наследия на территориях, подвергшихся обстрелам вооруженных формирований Украины.

    Поручение президента России опубликовано на сайте Кремля. В документе говорится о необходимости установить и зафиксировать факты утраты и разрушений памятников истории и культуры народов России на территориях, пострадавших в ходе боевых действий и обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

    Правительству РФ, МВД, МИДу, Генпрокуратуре, Следственному комитету, Национальному центру исторической памяти и Всероссийскому обществу охраны памятников предписано обеспечить составление архивной и документальной хроники уничтожения культурного достояния.

    «Необходимо довести соответствующие факты до сведения международной общественности», – отмечается в перечне поручений. Доклад о реализации поручения должен быть подготовлен к 30 ноября 2025 года. Ответственными назначены Михаил Мишустин, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Елена Малышева и Артем Демидов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов сообщил, что в результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область полностью или частично разрушены 24 храма.

    11 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Лукьянов: Москва сделала элегантный ход в ответ на ультиматум Европы и Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «элегантный ход» в ответ на «ультиматум» Украины и Европы, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя предложение Москвы возобновить стамбульские переговоры.

    «Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры – прямые и без предварительных условий. С того места, на чём прервали в 2022-м», – заявил Лукьянов в Telegram.

    При этом он отметил, что вопрос перемирия предлагается решать «уже по итогам этих переговоров». Как пояснил Лукьянов, «боевые действия продолжаются до достижения договоренностей, как и было понятно с самого начала».

    «Большая игра и война идут своим чередом», – заявил он, отметив, что теперь нужно дождаться «реакции визави». Он напомнил, что те «днем вроде как турбосанкциями грозили, если перемирия с понедельника не будет».

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Путин в своем выступлении, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «(Такое перемирие ) было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил Путин.

    Он также указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами.

    Коментарии (21)
    11 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

    Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона», – заявил Путин. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, передает ТАСС.

    «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Он указал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, передает РИА «Новости».

    Москва «настроена на серьезные переговоры» с Киевом, которые должны позволить «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу», сказал он.

    Путин подчеркнул, что «сейчас идут боевые действия, война», Москва же выступает за возобновление переговоров. «Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – сказал он.

    «Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов», – сказал Путин.

    При этом президент заявил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной».

    «Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил он.

    Напомним, срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

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    13 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

    Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим разговаривать он не будет, заявил заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

    Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

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    11 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине

    Кремль: Эрдоган поддержал предложение Путина по переговорам в Стамбуле

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, говорится на сайте Кремля. Главной темой беседы стала инициатива российского президента о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая.

    Эрдоган в ходе разговора полностью поддержал предложение Путина и подчеркнул, что Турция готова предоставить стамбульскую площадку. По его словам, турецкая сторона окажет «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира».

    Путин также рассказал своему турецкому коллеге о прошедших в Москве мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, и о международных контактах на высшем уровне, состоявшихся в эти дни. Помимо этого, лидеры России и Турции отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества, в том числе по крупным совместным энергетическим проектам.

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    Коментарии (11)
    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

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    11 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина

    Ветеран Великой Отечественной войны рассмешил Путина шуткой про здоровье и деньги

    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал журналисту о коротком разговоре с президентом России Владимиром Путиным после парада Победы на Красной площади.

    Жучков уточнил, что беседа произошла после торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы. По словам ветерана, Путин поинтересовался у него самочувствием. Ветеран ответил: «Здоровья, как и денег, много не бывает». Президент засмеялся на этот ответ, отметил Жучков, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что после парада Победы президент России подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.

    Напомним, на центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года. Газета ВЗГЛЯД рассказала, что за ветераны сидели рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы.

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    11 мая 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин прослезился при просмотре фрагментов нового кино о войне
    Путин прослезился при просмотре фрагментов нового кино о войне
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время посещения Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин не смог сдержать слез, когда смотрел финальные кадры нового военного фильма.

    Кадры, на которых президент России Владимир Путин прослезился во время просмотра фрагментов нового фильма о войне, были опубликованы корреспондентом Павлом Зарубиным в Telegram-канале, передает ТАСС. Путину показали тизер картины «В списках не значился» во время его посещения Музея Победы на Поклонной горе, где проходил марафон «Знание. Первые».

    В финальной сцене кинопоказа Путин внимательно следил за происходящим на экране. На публикуемых кадрах видно, что у президента на глазах появились слезы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Музее Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали отрывки из фильма «В списках не значился», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    12 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Об этом он написал в своем Telegram-канале после общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Газета.Ru».

    В сообщении Зеленский отметил: «Разговаривал с Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии».

    Украинский лидер подчеркнул значимость вовлечения европейских стран в процесс мирного урегулирования.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Ранее Путин в ответ на ультиматум Украины и поддерживающих ее стран Европы о немедленном прекращении огня на 30 дней предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями в 2022 году. Для этого российский лидер предложил 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий провести переговоры с украинской стороной, чтобы «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу».

    Напомним, что российская сторона не раз обращала внимание на то, что существенным препятствием к переговорам по урегулированию украинского конфликта являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 20:21 • Новости дня
    Эрдоган назвал всеобъемлющим разговор с Путиным по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.

    По словам Эрдогана, беседа прошла в воскресенье и носила всеобъемлющий характер, передает РИА «Новости».

    Турецкий президент отметил, что предыдущий день был насыщен телефонной дипломатией: сначала он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем состоялся обстоятельный разговор с Путиным. Эрдоган заявил: «Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной».

    Президент Турции сделал это заявление в понедельник в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    10 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не ответил на предложение Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, отсутствие официальной реакции со стороны Киева делает ситуацию вокруг переговоров противоречивой, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с любыми зарубежными лидерами, в том числе и с лидерами европейских стран, если те проявят готовность к диалогу. Он отметил, что в Европе слышны в основном противоречивые и конфронтационные заявления, а не призывы к восстановлению отношений с Россией.

    Комментируя отношения с Францией, представитель Кремля сообщил, что в данный момент каналы диалога с президентом Эмманюэлем Макроном отсутствуют. Однако, по его словам, между Москвой и Вашингтоном поддерживаются определенные коммуникации для обсуждения различных вопросов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.

    До этого Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и ждет реакции Киева, но ответа пока не поступило.

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    11 мая 2025, 02:25 • Новости дня
    Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не раз выступала с инициативами по прекращению огня, но Киев их саботировал, как произошло и с объявленным на День Победы перемирием, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия», – рассказал Путин.

    При этом он подчеркнул, что такое решение возможно только «после анализа того, что произойдет в эти несколько дней, по результатам того, как на наше предложение будет реагировать киевский режим», передает РИА «Новости».

    Со стороны вооруженных сил Украины за «эти три дня объявленного нами прекращения огня» было предпринято «пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу» России «в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью». Кроме того, на других направлениях российские войска отразили еще 36 атак, сообщил Путин.

    Российские военные специалисты, по его словам, полагают, что украинские атаки «не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям». «Противник понес очень большие потери», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин указал, что после объявления Россией 5 мая предложения о прекращении огня «киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки», задействовав 524 БПЛА и ряд ракет западного производства.

    «Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня», – заявил президент.

    «Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», – отметил президент.

    Кроме того, Путин указал, что Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, объявленный в соответствии с договоренностями с США. Украина также почти 5 тыс. раз нарушала пасхальное перемирие, отметил он.

    Напомним, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    Срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

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    10 мая 2025, 23:31 • Новости дня
    Песков опроверг сообщения о планах Путина «взорвать американский прайм-тайм»

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения в соцсетях о том, что пресс-подход президента России Владимира Путина по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы «взорвет американский прайм-тайм», не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал соответствующие заявления, появившиеся в соцсетях. Он отметил, что «интернет всегда хочет чего-то взорвать». «Мы ничего не собираемся взрывать», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Пресс-подход Путина был запланирован на вечер, но международные переговоры президента России затянулись и продолжаются до сих пор.

    Заявление для прессы Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет содержательным, сообщил позднее Песков. «Итог этих четырех рабочих дней, он сделает заявление. Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Песков заявил, что Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно. 9 мая Путин провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.

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    11 мая 2025, 00:50 • Новости дня
    Путин завершил четырехдневную серию международных встреч

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин завершил четырехдневную серию международных встреч, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Путин провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций.

    «Да завершились, все (встречи) завершились», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Так, в субботу Путин провел переговоры с руководителями Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии, Южной Осетии, а также с командующим Ливийской национальной армией.

    Помимо полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций за эти четыре дня Путин провел ряд встреч «на ногах», передает РИА «Новости».

    Напомним, 9 мая Путин провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.

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