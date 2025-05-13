Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.4 комментария
Путин поручил зафиксировать разрушения культурного наследия из-за обстрелов ВСУ
Путин потребовал установить факты разрушений памятников на пострадавших территориях
Президент Владимир Путин распорядился подготовить документы о повреждении объектов культурного наследия на территориях, подвергшихся обстрелам вооруженных формирований Украины.
Поручение президента России опубликовано на сайте Кремля. В документе говорится о необходимости установить и зафиксировать факты утраты и разрушений памятников истории и культуры народов России на территориях, пострадавших в ходе боевых действий и обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
Правительству РФ, МВД, МИДу, Генпрокуратуре, Следственному комитету, Национальному центру исторической памяти и Всероссийскому обществу охраны памятников предписано обеспечить составление архивной и документальной хроники уничтожения культурного достояния.
«Необходимо довести соответствующие факты до сведения международной общественности», – отмечается в перечне поручений. Доклад о реализации поручения должен быть подготовлен к 30 ноября 2025 года. Ответственными назначены Михаил Мишустин, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Елена Малышева и Артем Демидов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов сообщил, что в результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область полностью или частично разрушены 24 храма.