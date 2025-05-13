Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.4 комментария
Кремль отверг «ангажированные выводы» по делу о малайзийском Boeing-777
Песков: Россия не примет «ангажированные выводы» по делу о малайзийском Boeing-777
Россия не признает ангажированные итоги расследования по делу о крушении малайзийского Boeing-777, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия не признает выводы расследования по делу о крушении малайзийского Boeing-777, произошедшем в 2014 году, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Москва считает озвученные результаты ангажированными и не принимает их.
Представитель Кремля вновь подчеркнул, что Москва не участвовала в расследовании и считает решения международных структур необоснованными.
Ранее правительство Нидерландов сообщило, что Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) возложил ответственность за катастрофу на Россию, а также обвинил в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.
Ранее Песков заявлял, что позиция российской стороны по делу о крушении Boeing-777 в 2014 году остается неизменной.
МИД России сообщил, что российская сторона прекратила участие в разбирательстве Совета Международной организации гражданской авиации по делу о крушении рейса MH17 компании Malaysia Airlines.