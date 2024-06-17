Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
МИД объявил о выходе из спора по крушению MH17
МИД объявил о выходе России из спора по крушению MH17 с Австралией и Нидерландами
Российская сторона прекратила участие в разбирательстве Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17 компании Malaysia Airlines, сообщает МИД России.
В ведомстве заявили об ангажированности большинства в Совете ИКАО и его незаинтересованности в объективном расследовании трагедии, передает ТАСС.
Российские представители не были включены в состав Совместной следственной группы (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина). При этом результаты этих расследований Австралия и Нидерланды предъявляют Совету ИКАО как якобы доказательство некой вины России.
Отмечается, что российская сторона остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы, она открыта для соответствующей работы.
В МИД также назвали разбирательство фарсом и предложили «западникам и их сателлитам в Совете ИКАО разбираться друг с другом». Там добавили, что «Россия не признает правомочия совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними».
Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка. Все находившиеся на борту погибли.