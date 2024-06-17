МИД объявил о выходе из спора по крушению MH17

МИД объявил о выходе России из спора по крушению MH17 с Австралией и Нидерландами

Tекст: Валерия Городецкая

В ведомстве заявили об ангажированности большинства в Совете ИКАО и его незаинтересованности в объективном расследовании трагедии, передает ТАСС.

Российские представители не были включены в состав Совместной следственной группы (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина). При этом результаты этих расследований Австралия и Нидерланды предъявляют Совету ИКАО как якобы доказательство некой вины России.

Отмечается, что российская сторона остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы, она открыта для соответствующей работы.

В МИД также назвали разбирательство фарсом и предложили «западникам и их сателлитам в Совете ИКАО разбираться друг с другом». Там добавили, что «Россия не признает правомочия совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними».

Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка. Все находившиеся на борту погибли.