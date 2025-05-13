Польша столкнулась с волной попыток нелегального пересечения границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Резкое увеличение попыток нелегального пересечения границы на востоке Польши зафиксировала служба пограничной охраны страны, передает ТАСС. По их данным, только в понедельник мигранты совершили 75 попыток прорыва через защитную стену, в ходе которых бросали камни в польских пограничников и повредили служебный автомобиль.

За прошедшие выходные были повреждены еще два автомобиля, а количество попыток нелегального пересечения границы за эти дни достигло 260. С начала 2024 года пограничники насчитали 5,6 тыс. попыток нелегального проникновения.

Наибольшая активность отмечалась в марте, когда было зафиксировано 2,8 тыс. инцидентов на границе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена. Польские власти направили 1,5 тыс. пограничников к границе с Белоруссией. Претендент на пост президента в Польше от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен выступил за закрытие границ для мигрантов-мусульман.