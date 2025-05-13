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Польша столкнулась с волной попыток нелегального пересечения границы
Пограничная служба Польши зафиксировала увеличение числа инцидентов на восточной границе, где мигранты повредили несколько автомобилей охраны.
Резкое увеличение попыток нелегального пересечения границы на востоке Польши зафиксировала служба пограничной охраны страны, передает ТАСС. По их данным, только в понедельник мигранты совершили 75 попыток прорыва через защитную стену, в ходе которых бросали камни в польских пограничников и повредили служебный автомобиль.
За прошедшие выходные были повреждены еще два автомобиля, а количество попыток нелегального пересечения границы за эти дни достигло 260. С начала 2024 года пограничники насчитали 5,6 тыс. попыток нелегального проникновения.
Наибольшая активность отмечалась в марте, когда было зафиксировано 2,8 тыс. инцидентов на границе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена. Польские власти направили 1,5 тыс. пограничников к границе с Белоруссией. Претендент на пост президента в Польше от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен выступил за закрытие границ для мигрантов-мусульман.