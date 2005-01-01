Порошенко поблагодарил Путина

Украинский президент Петр Порошенко в интервью CNN заявил, что может поблагодарить российского лидера Владимира Путина за то, что он «сделал Украину более европейской».

Порошенко утвердительно ответил на реплику ведущего о том, что действия Путина «против Украины» привели к объединению украинцев, передает УНИАН.

«В 2013-м трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживали 16% украинцев. Сейчас это более 54%. Кто сделал это? Путин. В 2013-м европейскую интеграцию, вступление в ЕС поддерживали 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин», – заявил Порошенко.

«Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности», – заявил Порошенко.

Он также выразил уверенность, что Украина «не вернется в Российскую империю».

Порошенко не уточнил, на какие опросы общественного мнения опирался, говоря о поддержке украинцами вступления в НАТО. В феврале социологическая группа «Рейтинг» сообщала, что за присоединение к альянсу выступают 43% украинцев, против – 34%; за вступление в ЕС – 52%, против – 27%.