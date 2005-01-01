Патриарху Варфоломею напомнили о последствиях общения с раскольниками

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел напомнил патриарху Константинопольскому Варфоломею, что общение с раскольниками может привести к отлучению от церкви.

В сообщении на сайте Киево-Печерской лавры митрополит Павел отметил, что предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий обращался к Варфоломею с просьбой повлиять на архиерея Константинопольского патриархата митрополита Галльского Эммануила, который ведет диалог с раскольниками на канонической территории УПЦ.

«Разве патриарх Варфоломей не знает, что общение с раскольниками несет за собой отлучение от церкви?» – задается вопросом митрополит.

Ранее митрополит Павел заявлял, что на Украине звучат угрозы захвата «московских» святынь.

Ситуация вокруг Украинской православной церкви обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовки «украинской автокефалии» – административной независимости от других церквей. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.