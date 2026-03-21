Полиция начала поиск участников драки у синагоги в Москве

Полиция начала искать участников драки у синагоги в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию участников драки возле синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке ведут сотрудники московской полиции. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА «Новости», что сообщение о конфликте поступило в полицию вечером 20 марта.

По предварительным данным, между группой граждан сначала произошел словесный спор, который затем перерос в потасовку. Сведений о пострадавших не поступало. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что участники конфликта уже покинули переулок. В МВД уточнили, что действия всех причастных к инциденту будут оценены в рамках действующего законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан.

Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны. До этого полиция задержала девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве.