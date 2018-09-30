В Македонии началось голосование на референдуме по переименованию страны

Голосование на референдуме о переименовании Республики Македония по требованию Греции ради вступления в НАТО началось в воскресенье на всей территории страны.

Участки для голосования открылись в 7.00 по местному времени (08.00 мск). Они закроются в 19.00 (20.00 мск), передает ТАСС.

Правом голоса в республике обладают более 1,8 млн человек. Граждане отвечают на вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?»

Итоговые результаты референдума ожидаются в течение 24 часов после получения всех бюллетеней. Для признания референдума успешным «за» должны высказаться более 50% избирателей.

Ранее президент Республики Македония Герге Иванов призвал к бойкоту референдума о переименовании страны, намеченного на воскресенье, 30 сентября. Со своей стороны он уже заявил об отказе от участия в референдуме.

НАТО пригласило Македонию приступить к переговорам о вступлении страны в альянс, однако для этого страна должна по требованию Греции сменить название. Именно решение об этом должны принять македонцы на референдуме.