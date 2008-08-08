Минэнерго сочло нецелесообразной поставку нефтепродуктов Белоруссии

Москва не считает экономически целесообразной поставку российских нефтепродуктов в Белоруссию, заявил министр энергетики Александр Новак.

«В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Белоруссию, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами», – заявил Новак.

По его словам, экономической целесообразности в поставке российских нефтепродуктов Белоруссии нет, передает ТАСС.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Россия намерена ограничить с четвертого квартала беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию. Однако Новак говорил, что Москва обеспечит поставки нефти Белоруссии до конца года в соответствии с ранее достигнутым соглашением.