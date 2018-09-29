В Барселоне в ходе акций протеста пострадали 24 человека

В столкновениях между полицией и участниками протестных демонстраций в Барселоне пострадали 24 человека.

Полиция задержала шесть участников демонстрации. В отношении еще одного человека начато расследование, передает RT со ссылкой на издание La Vanguardia.

По последним данным, 19 из 24 пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

Массовые акции протеста проходят в Барселоне в преддверии годовщины проведения референдума о независимости Каталонии.

Столкновения начались, когда полиция попыталась остановить колонну протестующих. Они стали бросать в полицейских дымовые шашки и порошковую краску. Полицейские применили резиновые дубинки.

В начале июня вступило в полномочия новое правительство Каталонии, что автоматически отменило прямое правление Мадрида.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого власти автономии объявили, что жители региона проголосовали за отделение от Испании.