Россия предостерегла Израиль от нанесения ударов по Ливану

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что нанесение Израилем ударов по окрестностям международного аэропорта Бейрута стало бы серьезным нарушением международного права.

Лавров предостерег Тель-Авив от каких бы то ни было нарушений резолюций Совбеза ООН, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300. Арабский мир позитивно оценил это решение России. По мнению израильских СМИ, поставка С-300 Дамаску приведет к серьезным последствиям на всем Ближнем Востоке.