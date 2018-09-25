Арабский мир оценил решение России поставить Сирии С-300

Посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в России Джабер Хабиб Джабер заявил, что поставка российских ПВО С-300 Сирии пойдет всем на пользу, если будет использована для сохранения баланса сил между САР и Израилем.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил 24 сентября о передаче Сирии ракетных комплексов С-300 для повышения безопасности российских военнослужащих. Это является ответом на крушение самолета Ил-20, в котором Россия видит ответственность Израиля.

В 2013 году по просьбе Израиля Россия приостановила поставки С-300 в Сирию. Однако, как отмечает Шойгу, теперь ситуация изменилась. Российские ПВО должны стать «серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов» по сирийской территории.

«Если они будут использованы, чтобы поддерживать баланс между Сирией и Израилем, это будет лучше для всего арабского мира. Арабским странам нужно иметь преимущество для защиты своей безопасности. В арабском мире Россию считают надежным источником поставок», – сказал посол ЛАГ.

Он подчеркнул, что Лига надеется на мирное урегулирование ситуации в Сирии и готова поддержать борьбу с терроризмом и единство сирийской территории, передает РИА «Новости».

Израильские СМИ обеспокоились поставкой ЗРК С-300 в Сирию, так как, по их мнению, это может привести к серьезным последствиям.

Ранее Израиль решил продолжить операции против присутствия сил Ирана в Сирии при сохранении координации с Россией.