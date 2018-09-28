На экс-главреда «Милицейской волны» завели дело

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что бывший главред радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков подозревается в мошенничестве.

«В 2016 году сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД в ходе проверок были выявлены нарушения в служебной деятельности главного редактора радиостанции «Милицейская волна» Андрея Кулакова. Получены данные о том, что он совершил действия, направленные на незаконное завладение имуществом ФКУ «Объединенная редакция МВД России», – приводит слова Волк пресс-служба МВД.

По ее словам, в январе против Кулакова было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В июле подозреваемый был задержан. Таганский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кулаков был уволен с занимаемой должности в апреле 2017 года.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Кулаков был арестован по обвинению в мошенничестве. Ущерб действий экс-главреда оценивается в 23,5 млн рублей. По версии следствия, в 2015-2017 годах Кулаков добился необоснованного снижения утвержденных в МВД тарифов на рекламу на «Милицейской волне».

Сам Кулаков отрицает обвинения. По его словам, он вынужден был снизить тарифы для привлечения рекламодателей, число которых сократилось после 2014 года.