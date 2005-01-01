Петербуржцы отреагировали на погубивший двух человек прорыв трубы

Жители Санкт-Петербурга обсудили в Сети происшествие, в результате которого в кафе на улице Измайловская, 20 прорвало трубу с горячей водой. Многие из них заявили, что коммунальные службы не виноваты.

В Сети разгорелся спор после новости о прорыве магистральной трубы отопления.

«Утром с ребенком проходила через это место. Вход с Измайловского в детский сад. Во дворе находится детский сад. Зато все лето проводили тестирование тех.сетей. И отключали горячую воду, и чему все это привело. Вывод: никто ничего не делал», – отметила Ольга Федосик.

Нескольких комментаторов отреагировали на заявления о том, что в трагедии виноваты коммунальные службы:

«Причем тут коммунальщики? Сейчас проходят испытания по всему городу, подготовка к отопительному сезону. Трубы эти не выдержали давления, образовался дефект и произошло вымывание грунта, поэтому и обвал, от этого никто не застрахован. У тебя может труба и дома лопнуть. Для этого испытания и проводят, чтобы устранять старые трубы, так же смотрят по системе, если давление упало на участке значит где-то дырка, вызывают слухачей и находят, производят аварийно-восстановительные работы», – написал Timofey Yusupov в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

«Испытание проводят перед отключением ц/о (центрального отопления), то есть весной потом летом перед отключением ГВС (горячего водоснабжения) и перед включением ц/о то есть осенью + испытание на температуру а потом на давление, так что сам прикинь и посчитай, все не так просто! И еще это произошло в 4.00 утра», – считает Алексей Буков.

За сутки после начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге произошло несколько коммунальных аварий:

«Это ж совсем рядом от вчерашнего провала на Обводном», – отметила Ольга Фомина, вспомнив, что накануне на набережной Обводного канала дала течь труба с кипятком.

«Кошмар. Поэтому ни отопления, ни горячей воды Как же плохо жить в центре и рядом с ним», – написала жительница Адмиралтейского района Наташа Носкова.

Напомним, в пятницу около 3.30 мск на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге прорвало трубу, вода затопила антикафе «Типичный Питер», два посетителя обварились кипятком и погибли. Два автомобиля провалились в яму с горячей водой.

сегодня ночью в Петербурге на Измайловском проспекте прорвало трубу горячего отопления. Заживо сварились два человека...



досадноестечениеобстоятельствжиш — IgorGirkin (@GirkinGirkin) 28 сентября 2018 г.

Из-за инцидента аварийно-спасательная бригада «Теплосеть Санкт-Петербурга» перекрыла подачу тепла в 76 зданиях города. В компании уточнили, что окажут помощь родственникам погибших и возместят ущерб владельцам поврежденного в аварии имущества.