По факту гибели петербуржцев из-за прорыва трубы с кипятком возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек из-за прорыва трубы в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц), сообщает пресс-служба управления СК по Санкт-Петербургу.

В СК уточнили, что в ночь на 28 сентября во дворе дома на Измайловском проспекте прорвало магистральную трубу отопления. В результате было затоплено кафе, два посетителя которого, 1998 года рождения, получили термические ожоги и погибли.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев, изымают интересующие их предметы и документы.

Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку «соблюдения требований закона при содержании теплосетей» в связи с происшествием на Измайловском проспекте. «По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.

Между тем в Петербурге ограничили подачу тепла в 76 зданиях в центре города, передает ТАСС со ссылкой на компанию «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Компания заявила, что окажет помощь родственникам погибших и возместит ущерб владельцам поврежденного в аварии имущества.

Напомним, в пятницу около 3.30 мск на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге прорвало трубу, вода затопила антикафе «Типичный Питер», два посетителя обварились кипятком и погибли. Два автомобиля провалились в яму с горячей водой.

Всего за сутки с начала отопительного сезона в Петербурге зафиксировано несколько прорывов труб.