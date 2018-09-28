Украденную в Киево-Печерской лавре икону нашли

Икону Георгия Победоносца, украденную из храма в Киево-Печерской лавре, обнаружили при попытке сбыта.

«Украденная икона была замечена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней Лавры», – говорится в сообщении лавры.

Теперь икона, отметили в лавре, нуждается в реставрации «из-за небрежного отношения к ней».

В среду неизвестный похитил икону Георгия Победоносца из храма на территории Киево-Печерской лавры, служители сразу обратились в полицию.