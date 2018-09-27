В Киево-Печерской лавре украли икону

Неизвестный похитил икону Георгия Победоносца из храма на территории Киево-Печерской лавры.

Инцидент произошел в среду во второй половине дня. Служители сразу заметили пропажу и обратились к охране комплекса, передает «Страна».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека в темном костюме и с чемоданчиком на колесиках. Оказавшись в одиночестве, он снял икону со стены и завернул ее в пакет. Затем он смог незаметно вынести ее с территории лавры.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.

Издание напоминает, что в мае 2015 года из Трапезного храма Киево-Печерской лавры украли икону Покрова Пресвятой Богородицы, которая позже была найдена в тайнике вместе с оружием и боеприпасами в Дарницком районе Киева.