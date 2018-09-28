ЦБ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования

Центробанк принял решение об отзыве лицензии на осуществление операций у московской кредитной организации «Банк торгового финансирования».

Лицензия на осуществление банковских операций у АО «Коммерческий банк «Банк торгового финансирования» (АО КБ «БТФ», регистрационный номер 1982, Москва) отозвана приказом Банка России №ОД- 2533 с 28 сентября, сообщается на сайте ЦБ.

Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно РИА «Рейтинг», по величине активов на 1 августа он занимал 303-е место в банковской системе России.