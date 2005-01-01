РПЦ назвала «исторические основания» украинской автокефалии недостоверными

Константинопольский патриархат собирается предоставить Украине автокефалию, опираясь на недостоверные исторические основания, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Он заявил, что опубликованные Константинополем материалы позволяют начать «хотя бы заочную дискуссию», к которой Русская церковь готова. РПЦ считает такую дискуссию чрезвычайно важной, так как Константинополь собирается принять «решение огромного значения», опираясь на «недостоверные исторические основания».

Балашов подчеркнул, что диалог «должен учитывать не только текущую ситуацию вокруг православия на Украине, но и его историю», передает РИА «Новости».

В августе патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил константинопольскому патриарху Варфоломею «обсудить исторические документы, касающиеся вопроса о включении Киевской митрополии в состав Московского патриархата в 1686 году».

Балашов отметил, что представители РПЦ «изучили весь комплекс документальных свидетельств, относящихся к этому периоду», работали с «греческими источниками и с источниками на турецком языке». Были выявлены документы, которые прежде не вводились в «научный оборот».