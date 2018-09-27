Пожар на территории Ярославского НПЗ ликвидирован

Сотрудники МЧС закончили тушение пожара на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе.

«В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Горела третья секция НПЗ. Пожару был присвоен третий номер по пятибалльной шкале сложности», – сообщили в пресс-службе регионального подразделения МЧС, передает ТАСС.

Представитель компании «Славнефть-ЯНОС» сообщил, что «возгорание произошло на установке 1А-1М, оно оперативно ликвидировано». «Открытого горения нет, идет охлаждение оборудования. Пострадавших нет», – пояснил он.

По его словам, работа установки, где произошло возгорание, остановлена. Остальные установки работают в штатном режиме.

Глава пресс-службы ОАО «Славнефть- ЯНОС» Елена Мякина уточнила, что разлива нефтепродуктов не произошло. «Причину возгорания установит специально созданная комиссия», – добавила она.

Ранее в четерг на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле загорелись две установки по очистке бензина.